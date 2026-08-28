Kanpur में घर के आंगन में अचानक फटी जमीन, पलक झपकते ही गड्ढे में समा गई युवती; NDRF को 8 घंटे बाद 25 फीट नीचे मिला शव

संवाद सहयोगी, महाराजपुर(कानपुर)। यूपी के कानपुर के महाराजपुर में शुक्रवार सुबह एक खौफनाक हादसे ने हर किसी को दहला दिया। घर के आंगन में खड़ी 18 वर्षीय युवती परिवार की आंखों के सामने जमीन में समाती चली गई। करीब आठ घंटे तक एनडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन की टीम 20 से 25 फीट गहराई में उसे तलाशती रही। रक्षाबंधन की खुशियों की तैयारी कर रहे परिवार में इस हादसे के बाद मातम पसर गया।

मिट्टी ऊपर से गिरने से दब गई कानपुर के महाराजपुर क्षेत्र के पुरवामीर गांव में शुक्रवार सुबह भीषण बारिश के बीच दर्दनाक हादसा हो गया। किसान विनोद सविता के घर के आंगन में अचानक जमीन धंसने से उनकी करीब 18 वर्षीय बेटी यशी देखते ही देखते गहरे गड्ढे में समा गई। मिट्टी ऊपर से गिरने के कारण वह उसमें दब गई। घटना के करीब आठ घंटे बाद एनडीआरएफ और पुलिस की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर युवती का शव बाहर निकाला। शव को एंबुलेंस से भेजने की तैयारी की गई।

बेटी को जमीन पर समाते देख मची चीख पुकार यशी शुक्रवार सुबह बाथरूम गई थी। वहां से निकलकर जैसे ही वह आंगन में पहुंची, उसी समय तेज आवाज के साथ जमीन धंस गई और वह गड्ढे में चली गई। घरवालों ने अपनी आंखों के सामने बेटी को जमीन के अंदर समाते देखा तो चीख-पुकार मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। लगातार बारिश और मिट्टी के गीली होने के कारण कोई भी गड्ढे में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा सका।

एक आवाज के बाद नहीं सुनाई दी यशी की आवाज बताया गया कि घटना के समय यशी के नीचे जाने के बाद उसने एक बार जोर से अपनी बहन को बुलाया था। इसके बाद उसकी कोई आवाज नहीं आई। बड़ी बहन ने शुरुआत में देखा तो यशी गर्दन तक मिट्टी में दबी थी। उसे बचाने के लिए बहन ने दुपट्टा और पड़ोसी सीमा पांडे ने रस्सी नीचे फेंकी, लेकिन यशी के हाथ नीचे की ओर होने के कारण वह उन्हें पकड़ नहीं सकी। इसके बाद अचानक और मिट्टी धंस गई और वह और नीचे दबती चली गई।

12 फीट की दूरी से एनडीआरएफ ने खुदाई की सूचना पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ की टीम ने राहत और बचाव अभियान संभाला। युवती को निकालने के लिए आंगन में सीधे उतरने के बजाय करीब 12 फीट की दूरी से समानांतर खोदाई शुरू कराई गई। शुरुआत में बैकहो लोडर से मिट्टी हटाई गई। करीब 12 फीट खोदाई के बाद बचाव के दौरान नीचे फेंकी गई रस्सी और दुपट्टा मिला, लेकिन यशी का पता नहीं चल सका। इसके बाद अधिक गहराई में खोदाई के लिए पोकलैंड मशीन मौके पर बुलाई गई।

दो सदस्य नीचे उतरे रेस्क्यू के दौरान एनडीआरएफ के दो सदस्य गड्ढे में नीचे उतरे और फावड़े से मिट्टी हटाने का प्रयास किया, लेकिन गीली मिट्टी लगातार धंसने के कारण उन्हें ऊपर आना पड़ा। बचाव टीम को अनुमान था कि युवती करीब 20 से 25 फीट की गहराई में हो सकती है। पोकलैंड मशीन से सावधानीपूर्वक खोदाई कराई गई। स्लोप बनाते हुए करीब 25 फीट तक खोदाई के बाद युवती का शव दिखाई दिया। इसके बाद उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई और एंबुलेंस भी मौके पर बुला ली गई।