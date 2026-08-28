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Kanpur में घर के आंगन में अचानक फटी जमीन, पलक झपकते ही गड्ढे में समा गई युवती; NDRF को 8 घंटे बाद 25 फीट नीचे मिला शव

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Updated: Fri, 28 Aug 2026 04:01 PM (IST)

कानपुर के महाराजपुर में भारी बारिश के बीच घर के आंगन में जमीन धंसने से 18 वर्षीय युवती यशी गहरे ...और पढ़ें

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HighLights

  1. कानपुर के महाराजपुर में घर के आंगन में जमीन धंसी

  2. 18 वर्षीय युवती यशी 25 फीट गहरे गड्ढे में समाई

  3. एनडीआरएफ ने आठ घंटे बाद युवती का शव बरामद किया

संवाद सहयोगी, महाराजपुर(कानपुर)। यूपी के कानपुर के महाराजपुर में शुक्रवार सुबह एक खौफनाक हादसे ने हर किसी को दहला दिया। घर के आंगन में खड़ी 18 वर्षीय युवती परिवार की आंखों के सामने जमीन में समाती चली गई। करीब आठ घंटे तक एनडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन की टीम 20 से 25 फीट गहराई में उसे तलाशती रही। रक्षाबंधन की खुशियों की तैयारी कर रहे परिवार में इस हादसे के बाद मातम पसर गया।

मिट्टी ऊपर से गिरने से दब गई

कानपुर के महाराजपुर क्षेत्र के पुरवामीर गांव में शुक्रवार सुबह भीषण बारिश के बीच दर्दनाक हादसा हो गया। किसान विनोद सविता के घर के आंगन में अचानक जमीन धंसने से उनकी करीब 18 वर्षीय बेटी यशी देखते ही देखते गहरे गड्ढे में समा गई। मिट्टी ऊपर से गिरने के कारण वह उसमें दब गई। घटना के करीब आठ घंटे बाद एनडीआरएफ और पुलिस की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर युवती का शव बाहर निकाला। शव को एंबुलेंस से भेजने की तैयारी की गई।

ground collapsed in courtyard in kanpur

बेटी को जमीन पर समाते देख मची चीख पुकार

यशी शुक्रवार सुबह बाथरूम गई थी। वहां से निकलकर जैसे ही वह आंगन में पहुंची, उसी समय तेज आवाज के साथ जमीन धंस गई और वह गड्ढे में चली गई। घरवालों ने अपनी आंखों के सामने बेटी को जमीन के अंदर समाते देखा तो चीख-पुकार मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। लगातार बारिश और मिट्टी के गीली होने के कारण कोई भी गड्ढे में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा सका।

ground collapsed in courtyard in kanpur

एक आवाज के बाद नहीं सुनाई दी यशी की आवाज

बताया गया कि घटना के समय यशी के नीचे जाने के बाद उसने एक बार जोर से अपनी बहन को बुलाया था। इसके बाद उसकी कोई आवाज नहीं आई। बड़ी बहन ने शुरुआत में देखा तो यशी गर्दन तक मिट्टी में दबी थी। उसे बचाने के लिए बहन ने दुपट्टा और पड़ोसी सीमा पांडे ने रस्सी नीचे फेंकी, लेकिन यशी के हाथ नीचे की ओर होने के कारण वह उन्हें पकड़ नहीं सकी। इसके बाद अचानक और मिट्टी धंस गई और वह और नीचे दबती चली गई।

12 फीट की दूरी से एनडीआरएफ ने खुदाई की

सूचना पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ की टीम ने राहत और बचाव अभियान संभाला। युवती को निकालने के लिए आंगन में सीधे उतरने के बजाय करीब 12 फीट की दूरी से समानांतर खोदाई शुरू कराई गई। शुरुआत में बैकहो लोडर से मिट्टी हटाई गई। करीब 12 फीट खोदाई के बाद बचाव के दौरान नीचे फेंकी गई रस्सी और दुपट्टा मिला, लेकिन यशी का पता नहीं चल सका। इसके बाद अधिक गहराई में खोदाई के लिए पोकलैंड मशीन मौके पर बुलाई गई।

ground collapsed in courtyard in kanpur

दो सदस्य नीचे उतरे

रेस्क्यू के दौरान एनडीआरएफ के दो सदस्य गड्ढे में नीचे उतरे और फावड़े से मिट्टी हटाने का प्रयास किया, लेकिन गीली मिट्टी लगातार धंसने के कारण उन्हें ऊपर आना पड़ा। बचाव टीम को अनुमान था कि युवती करीब 20 से 25 फीट की गहराई में हो सकती है। पोकलैंड मशीन से सावधानीपूर्वक खोदाई कराई गई। स्लोप बनाते हुए करीब 25 फीट तक खोदाई के बाद युवती का शव दिखाई दिया। इसके बाद उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई और एंबुलेंस भी मौके पर बुला ली गई।

एसीपी चकेरी आशुतोष सिंह ने बताया कि बारिश के चलते मिट्टी धंसने से हादसा हुआ है। राहत और बचाव कार्य शुरू करा दिया गया था और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू अभियान में जुटी रही।

सबमर्सिबल लगाने का यहां हुआ था प्रयास

स्थानीय लोगों के अनुसार, जिस स्थान पर जमीन धंसी है, वहां करीब दो वर्ष पहले सबमर्सिबल लगाने का प्रयास किया गया था। काम सफल नहीं होने के बाद उस स्थान को मिट्टी से भर दिया गया था। लगातार बारिश के कारण उसी स्थान की मिट्टी धंसने की आशंका जताई जा रही है। यशी चार बहनों और एक भाई में थी। रक्षाबंधन के त्योहार की तैयारियों के बीच हुए हादसे से परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं।