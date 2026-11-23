जागरण संवाददाता, इटावा। कचहरी परिसर स्थित सिविल कोर्ट के चैंबर नंबर एक में अधिवक्ता परिषद इटावा और काशी प्रांत के तत्वावधान में सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता सीमा समृद्धि कुशवाहा का स्वागत और सम्मान किया गया। उन्हें भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उत्तर प्रदेश से विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए जाने पर अधिवक्ता समुदाय में हर्ष एवं उत्साह का माहौल देखने को मिला।

अधिवक्ताओं ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। कहा कि सीमा समृद्धि कुशवाहा को राष्ट्रीय स्तर पर मिली यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके संघर्ष, विधिक दक्षता एवं सामाजिक योगदान का सम्मान है। उनके अनुभव और विधिक ज्ञान से समाज एवं अधिवक्ता संगठन को लाभ मिलेगा।