जागरण संवाददाता, इटावा। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र के नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष सरदार रमिंदर सिंह रिंकू ने अपने पहले जनपद दौरे पर अल्पसंख्यक समाज के लोगों और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का प्रयास किया।

भाजपा कार्यालय पर आयोजित स्वागत कार्यक्रम में उन्होंने जैन, मुस्लिम, सिख और ईसाई समाज के लोगों से एकजुट होकर पार्टी के पक्ष में सक्रियता बढ़ाने और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को और अधिक जोर-शोर से पार्टी के लिए काम करना होगा।