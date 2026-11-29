संवाद सहयोगी, ताखा (इटावा)। क्षेत्र के एक गांव की मस्जिद में तालीम देने वाले शाहजहांपुर निवासी हाफिज पर नौ वर्षीय बालिका के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। घटना शनिवार शाम करीब पांच बजे की बताई गई है। बालिका तालीम लेने गई थी। आरोप है कि हाफिज ने उसे गोद में बैठाकर गलत तरीके से छुआ।

हाफिज की इस गलत हरकत को घर लौटकर बालिका ने मां को बताई। पिता ने डायल 112 पर सूचना दी। इसके बाद स्वजन मस्जिद पहुंचे, जहां कमेटी के कुछ लोग भी मौजूद थे। बालिका की मां का आरोप है कि कमेटी के चार लोगों ने बदनामी का हवाला देकर परिवार पर समझौते का दबाव बनाया और जबरन राजीनामा करा दिया। मां ने कहा कि वह बेटी को न्याय दिलाने की गुहार लगाती रही, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई। पिता के अनुसार, समाज के लोगों के दबाव में समझौता करना पड़ा। वह इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से करेगी।

हाफिज ने आरोपों को गलत बताया है। मामले में कार्रवाई के बजाय राजीनामा कराने को लेकर पुलिस पर सवाल उठे। थानाध्यक्ष सचिन कुमार ने बताया कि बच्ची को गोद में बैठाने की बात गलत है। उनके अनुसार, पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद था और दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया है। एसपी ग्रामीण श्रीश चंद्र ने बताया कि मामले में आपस में राजीनामा हो गया है। अगर कोई शिकायत होती है तो आगे कार्रवाई की जाएगी।