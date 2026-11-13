इटावा में भाई दूज पर टीका करने जा रही महिला की सड़क हादसे में मौत, पति और बाइक सवार घायल

जागरण संवाददाता, इटावा। ऊसराहार थाना क्षेत्र में झड़े के नगला पुलिया के पास बुधवार को तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से साइकिल सवार महिला की मौत हो गई, जबकि उसके पति समेत बाइक सवार युवक घायल हो गया। महिला भाई दूज पर अपने मौसेरे भाई को टीका करने जा रही थी। हादसे के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई।



भरथना थाना क्षेत्र के सरावां गांव निवासी 46 वर्षीय मिथलेश कुमारी पत्नी गिरेंद्र सिंह कश्यप बुधवार को पति के साथ साइकिल से ऊसराहार थाना क्षेत्र के मामन गांव जा रही थीं। उन्हें अपने मौसेरे भाई को भाई दूज का टीका करना था। झड़े के नगला पुलिया के पास पीछे से आए तेज रफ्तार बाइक सवार ने उनकी साइकिल में टक्कर मार दी।

टक्कर लगने से मिथलेश सड़क पर गिरकर काफी दूर तक घिसटती चली गईं। हादसे में पति गिरेंद्र सिंह और बाइक सवार युवक भी घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस तीनों को सरसई नावर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां डाक्टरों ने मिथलेश को मृत घोषित कर दिया। घायल पति और बाइक सवार का उपचार किया गया।