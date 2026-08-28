रक्षाबंधन के बाद दिल्ली लौटने वालों को रेलवे ने दी राहत, चलेगी स्पेशल ट्रेन, चेक करें रुट और टाइम टेबल

जागरण संवाददाता, इटावा। रक्षाबंधन पर घर आए लोगों की दिल्ली वापसी आसान होगी। त्योहार के बाद यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे ने प्रयागराज से शकूरबस्ती के बीच रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन इटावा होकर दोनों दिशाओं में एक-एक फेरा लगाएगी। इससे इटावा और आसपास के यात्रियों को दिल्ली जाने व आने के लिए सुविधा मिलेगी।

प्रयागराज के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि त्योहार के बाद भीड़ को देखते हुए रक्षाबंधन स्पेशल गाड़ी संख्या 04165 प्रयागराज-शकूरबस्ती 29 अगस्त को रात आठ बजे प्रयागराज से रवाना होगी, जो कि फतेहपुर और कानपुर होकर 30 अगस्त की रात 12:55 बजे इटावा पहुंचेगी और 12:57 बजे आगे रवाना होगी।

इसके बाद टूंडला, अलीगढ़ और दिल्ली होते हुए सुबह 10 बजे शकूरबस्ती पहुंचेगी, जबकि यही ट्रेन वापसी में गाड़ी संख्या 04166 शकूरबस्ती-प्रयागराज स्पेशल 30 अगस्त को दोपहर 12 बजे शकूरबस्ती से चलेगी, जो कि दिल्ली और अलीगढ़ के बाद ट्रेन शाम 4:38 बजे इटावा पहुंचेगी और 4:40 बजे रवाना होगी। कानपुर व फतेहपुर होते हुए रात 10:30 बजे प्रयागराज पहुंचेगी।