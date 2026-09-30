इटावा में पॉलीटेक्निक के छात्र-छात्रा मालगाड़ी के आगे कूदे, छात्र की मौत, प्रेम प्रसंग की आशंका

जागरण संवाददाता इटावा। इटावा मैनपुरी रेलमार्ग पर बुधवार की रात करीब 8:30 बजे पाॅलीटेक्निक की छात्रा व छात्र मालगाड़ी के आगे कूद गए। छात्र की मौत हो गई। जबकि छात्रा घायल हो गई। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में प्रेम संबंधों की आशंका बताई जा रही है। दोनों मैकेनिकल ट्रैड में द्वितीय वर्ष छात्र है और एक साथ पढ़ते थे। छात्रा को गंभीर हालत में उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय रिफर कर दिया गया है।

पाॅलीटेक्निक में पढ़ने वाली छात्रा निवासी थाना फंफूद जनपद औरैया गर्ल्स हास्टल से शाम करीब 7 बजे बाजार जाने की बात कहकर निकली थी। उसकी सहपाठी छात्रा ने बताया कि वह गर्ल्स हास्टल के दो नंबर कमरे में रहती थी। रात करीब 9 बजे उनके ट्रेन से कटने की सूचना उसे मिली। उसके साथ छात्र निवासी पुराना भरथना भी था। उसकी मौत हो गई। जब कि छात्रा घायल है।

आरपीएफ के कास्टेबिल हीरा चंद्र मीणा व गिरजेश यादव मौके पर पहुंचे और दोनों को तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां पर डाक्टरों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। जब कि छात्रा घायल है। कास्टेबिल हीरा चंद्र ने बताया कि दोनों छात्र छात्रा कुछ दूरी पर इटावा मैनपुरी ट्रैक पर पड़े मिले थे। छात्र के पिता बिजली विभाग में तैनात है। छात्र तीन भाईयों में दूसरे नंबर का था।