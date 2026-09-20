यूपी में दूसरे चरण की जनगणना-2027 की तारीखों का एलना: गणना के लिए देने होंगे इन 40 सवालों के जवाब

जागरण संवाददाता, इटावा। जनगणना -2027 के द्वितीय चरण में स्वगणना की प्रक्रिया 16 नवंबर से 30 नवंबर तक संचालित की जाएगी। इसके बाद जनसंख्या गणना का कार्य 01 दिसंबर 2026 से 04 जनवरी, 2027 तक किया जाएगा।

छूटे हुए परिवारों अथवा आवश्यक संशोधनों के लिए रिवाइज राउंड 05 जनवरी से 09 जनवरी 2027 तक चलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनगणना के लिए संदर्भ तिथि 5 जनवरी 2027 निर्धारित की गई है।

जिला स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक में जिला जनगणना प्रभारी पुलकिता शर्मा एवं जिला मास्टर ट्रेनर संतोष कुमार शर्मा ने कहा कि द्वितीय चरण के दौरान प्रत्येक घर के सभी पारिवारिक सदस्यों का विवरण निर्धारित प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा।