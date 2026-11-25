जागरण संवाददाता, इटावा। ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बैकयार्ड पोल्ट्री योजना के तहत जिले में 10 हजार चूजों का वितरण किया गया। जिले के आठ विकास खंडों की 200 चयनित महिलाओं को देसी प्रजाति के 50-50 चूजे निश्शुल्क दिए गए। इसके साथ ही प्रत्येक लाभार्थी को एक बोरी मुर्गी दाना भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

राजकीय जिला पशु अस्पताल सदर में आयोजित वितरण कार्यक्रम के दौरान सेंट्रल स्टोर प्रभारी एवं उप मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी डॉ. हरिश्चंद्र ने बताया कि योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को कुक्कुट पालन के माध्यम से आय का अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराना है। इससे महिलाएं घर पर ही मुर्गी पालन कर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकेंगी और आत्मनिर्भर बनेंगी।