इटावा में जिला पूर्ति कार्यालय में एंटी करप्शन का छापा, 30000 की रिश्वत लेते सप्लाई इंस्पेक्टर समेत 3 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, इटावा। भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कानपुर की एंटी करप्शन टीम ने गुरुवार को जिला पूर्ति कार्यालय में कार्रवाई करते हुए 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए सप्लाई इंस्पेक्टर समेत तीन लोगों को पकड़ लिया।

पकड़े गए लोगों में बसरेहर के सप्लाई इंस्पेक्टर योगेश वर्मा, पीओएस मशीन से संबंधित प्राइवेट कर्मचारी पुष्पेंद्र और धर्म नारायण शामिल हैं। टीम की कार्रवाई से जिला पूर्ति कार्यालय में हड़कंप मच गया।



बताया गया कि चौबिया थाना क्षेत्र के ग्राम मोहनपुर निवासी राशन डीलर ओम शरण पुत्र राम शंकर ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की थी। शिकायत में रिश्वत मांगे जाने का आरोप लगाया गया था। शिकायत के आधार पर टीम ने मामले की जांच की और ट्रैप की कार्रवाई की योजना तैयार की।