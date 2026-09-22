यूपी में पेड़ काटने के बाद नहीं लगाए पौधे, विभाग ने 95 लोगों को सिखाया सबक; 306 पर लटकी कार्रवाई की तलवार

जागरण संवाददाता, इटावा। वृक्ष काटकर उनके स्थान पर 10 वृक्ष न लगाए जाने के मामले में 95 वृक्ष मालिकों की जमानत की रकम जब्त कर ली गई है, जबकि 306 वृक्ष मालिकों के जमानत की जब्तीकरण की कार्यवाही की तैयारी की जा रही है। जमानत के लिए वृक्ष काटने से पहले इन वृक्ष मालिकों से जमानत के तौर पर जो रकम जमा कराई जाती है उसी को जब्त किया गया है।



वन विभाग से वृक्ष काटने की इजाजत लेने पर वर्तमान में 1000 रुपये प्रति वृक्ष की जमानत रकम जमा कराई जाती है जबकि पहले 200 रुपये प्रति वृक्ष की दर से जमानत रकम जमा कराई जाती थी। एक वृक्ष के स्थान पर 10 पौधे लगाए जाने पर यह जमानत की रकम वापस कर दी जाती है।

प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी विकास नायक ने बताया कि अप्रैल 2014 से मार्च 2020 तक जो अनुज्ञा पत्र जारी किए गए हैं और उनमें जिन वृक्ष मालिकों ने अभी तक जमानत वापस नहीं ली है वह पौधे लगाए जाने की सूचना 15 दिन के अंदर कार्यालय में लिखित रूप से दे दें।