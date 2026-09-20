इटावा को जल्द मिलेगी 117 डिजिटल लाइब्रेरियों की सौगात, DM के एक फैसले ने बदली विद्यार्थियों की किस्मत

जागरण संवाददाता, इटावा। जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने जीरो पावर्टी अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, वीबीजी रामजी योजना, गोशाला एवं डिजिटल लाइब्रेरी की समीक्षा की।

जिलाधिकारी ने कहा कि शासनादेश के अनुरूप ही पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएं। विद्यार्थियों के लिए वर्तमान समय में उपयोगी एवं नवीनतम पुस्तकों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने बताया कि जनपद में 117 डिजिटल लाइब्रेरियां हैं, जिनका 25 सितंबर को उद्घाटन होना है।