जागरण संवाददाता, इटावा। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले जिले में सियासी हलचल तेज होने लगी है। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की हैदराबादी बिरयानी को लेकर की गई टिप्पणी के बाद आल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआइएमआइएम) ने अलग अंदाज में जवाब दिया। पार्टी की ओर से शहर की नई बस्ती में हैदराबादी बिरयानी बनवाकर लोगों को वितरित की गई। इसे लेकर इलाके में लोगों की भीड़ जुटी।

आयोजन की अगुवाई एआइएमआइएम जिलाध्यक्ष शमशाद हुसैन वारसी ने की। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर वाला पोस्टर भी लगाया गया। जिलाध्यक्ष ने दावा किया कि मुस्लिम समाज का रुझान ओवैसी की ओर बढ़ रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव में 85 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम मतदाता गठबंधन के प्रत्याशी का समर्थन करेंगे।