जागरण संवाददाता, एटा। जीआईसी मैदान में शनिवार को आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में उस समय हंगामा हो गया, जब एक महिला ने पहुंचकर एक युवक की शादी रुकवा दी। महिला ने युवक को अपना पति बताते हुए आरोप लगाया कि बिना तलाक दिए वह दूसरी शादी कर रहा है। शिकायत पर पहुंची कोतवाली नगर पुलिस ने तत्काल विवाह रुकवाया और दूल्हे को हिरासत में ले लिया।

बिना तलाक दूसरी शादी करने पहुंचा युवक, पुलिस ने हिरासत में लिया घटना शनिवार दोपहर 12 बजे की है। जीआईसी मैदान में सामूहिक विवाह समारोह चल रहा था। इसी दौरान एक महिला पंडाल में पहुंची और वहां शादी की तैयारी कर रहे युवक पर अपना पति होने का दावा किया। उसने अधिकारियों और पुलिस को बताया कि युवक की पहले ही शादी हो चुकी है और दोनों के बीच अभी कानूनी रूप से तलाक नहीं हुआ है। इसके बावजूद वह दूसरी शादी करने पहुंचा है।