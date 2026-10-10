एटा में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचला, मौसेरे भाइयों समेत तीनों की मौत

जागरण संवाददाता, एटा। थाना अवागढ़ क्षेत्र में गांव तिसार के तिराहा के बाद शुक्रवार रात साढ़े ग्यारह बजे बाइक से जा रहे मौसेरे भाइयों सहित तीन को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई।

मृतकों में 18 वर्षीय करण पुत्र शीलेंद्र निवासी ककरऊ कोठी,सत्यनगर,थाना उत्तर,जनपद फिरोजाबाद 20 वर्षीय सुमित,निवासी ककरऊ कोठी सत्यनगर,थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद 19 वर्षीय आशू पुत्र सर्जन निवासी ग्राम मुमियाखेड़ाथाना निधौली कलां,जनपद एटा शामिल हैं।तीनों फिरोजाबाद जा रहे थे।

रात को ही स्वजन मौके पर पंहुच गए और पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए।आशू और सुमित मौसेरे भाई थे। पुलिस टक्कर मारने वाले वाहन का लगा रही है।

नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।