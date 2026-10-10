पितृ पक्ष के अंतिम दिन आगरा में दो दर्दनाक हादसे: यमुना में डूबे चाचा, ग्वालियर हाईवे पर बाइक सवार की मौत

जागरण संवाददाता, आगरा। पितृ पक्ष के अंतिम दिन शनिवार को अलग-अलग हादसों में दो लोगों की मौत हो गई। छत्ता में हाथी घाट पर स्नान के लिए गए चाचा-भतीजे यमुना नदी में डूब गए। वहां मौजूद लोगों ने भतीजे को बचा लिया, लेकिन चाचा का पता नहीं चला। वहीं, सैंया में ग्वालियर हाईवे पर बाइक सवार ओमवीर सिंह और रामराज सिंंह निवासी तेहरा को ट्रक ने चपेट में ले लिया।

इस हादसे में ओमवीर सिंह की मौके पर मौत हो गई, रामराज गंभीर घायल हो गए। ओमवीर अपने पड़ोसी रामराज के साथ इरादत नगर से खारी नदी में स्नान करके लौट रहे थे। छत्ता के हाथी घाट पर स्नान को गए चाचा-भतीजे डूबे, भतीजे को बचाया पहली घटना सुबह लगभग साढ़े छह बजे हाथी घाट पर हुई। चाचा विराट अपने भतीजे राजवीर के साथ पितृ पक्ष के अंतिम दिन यमुना नदी में स्नान करने गए थे। स्नान के दौरान विराट और राजवीर दोनों डूब गए। घाट पर मौजूद गोताखोरों ने तत्परता दिखाते हुए भतीजे राजवीर को बचा लिया। चाचा विराट का पता नहीं चल सका। थाना प्रभारी छत्ता अंकुर मलिक ने बताया कि गोताखोरों की मदद से विराट की तलाश की जा रही है।

सैंया में स्नान करके लौट रहे बाइक सवारों काे ग्वालियर हाईवे पर ट्रक ने रौंदा, एक की मौत वहीं, दूसरा हादसा ग्वालियर हाईवे पर हुआ। सैंया के गांव तेहरा निवासी 45 वर्ष के ओमवीर सिंह और अपने पड़ोसी रामराज सिंह पितृ पक्ष के अंतिम दिन इरादत नगर से खारी नदी में स्नान करके बाइक से घर लौट रहे थे। ग्वालियर हाईवे स्थित कुणाल कालेज के पास ट्रक ने दोनों की बाइक को चपेट में ले लिया।