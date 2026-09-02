'भाजपा अधर्मी और अत्याचारी सरकार', एटा आए शिवपाल सिंह ने बीजेपी पर बोला तीखा हमला

जागरण संवाददाता, एटा। UP Politics: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि भाजपा सरकार सबसे बड़ी अधर्मी और अत्याचारी है। भाजपा के नेताओं का काम सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ झूठ बोलना ही है। शिवपाल यहां बीमार चल रहे अलीगंज के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव को देखने आए थे। वे अन्य नेताओं के घरों पर भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप जड़े।

एटा में कार्यकर्ताओं से मिलने पर बोले शिवपाल, भाजपा सरकार सबसे बड़ी अधर्मी और अत्याचारी सपा नेता शिवपाल सिंह यादव आसपुर स्थित डीके पब्लिक स्कूल आवास पर पूर्व विधायक से मिले। इस दौरान पूर्व विधायक के परिवार के सदस्यों के अलावा कुछ स्थानीय वरिष्ठ नेता मौजूद थे। उन्होंने पूर्व विधायक से हाल-चाल पूछे और परिवार के सदस्यों से बातचीत की। इसके बाद वे स्थानीय सपा नेता शराफत हुसैन काले की मां के निधन के बाद उनके गांधी मार्केट स्थित आवास पर मातमपुर्सी के लिए पहुंचे। उन्होंने शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी।

एक्सप्रेसवे बनवाए,वो छह महीने में जर्जर हो गए इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो उल्लेखनीय हो। राम मंदिर बनवाया मगर चंदा चोरी कर लिया। जो भी एक्सप्रेस वे बनवाए वे छह महीने में जर्जर हो गए, सड़क धंस रही हैं।