कृष्णा रिसोर्ट में पकड़ा देह व्यापार: सिफारिश के लिए दौड़े ‘माननीय’, अलीगढ़ पुलिस ने सबूत दिखाए तो हट गए पीछे

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। Deh Vyapar: आगरा रोड स्थित कृष्णा रिसोर्ट में देह व्यापार के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। रिसोर्ट में छापेमारी के बाद आरोपितों को छुड़ाने के लिए एक माननीय तो मडराक थाने पहुंचने को तैयार थे। पुलिस ने जब मौके से मिली आपत्तिजनक सामग्री और फोटो समेत अन्य साक्ष्यों की जानकारी दी तो कदम पीछे खींच लिए। उन्हें भी आशंका थी कि कहीं मामले से जुड़ने पर उनकी छवि पर सवाल न उठ जाएं।

कृष्णा रिसोर्ट में रविवार देर रात हुई कार्रवाई के बाद पुलिस ने रिसोर्ट संचालक पिंकू उर्फ विशाल वार्ष्णेय निवासी सराय हकीम, बन्नादेवी के साथ चंदन निवासी सराय हकीम, अभिषेक कुमार निवासी कुलदीप विहार और अमित निवासी मानिक चौक को गिरफ्तार किया था।