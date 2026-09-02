Janmashtami 2026: दो दिवसीय दौरे पर कल आएंगे सीएम योगी, बांकेबिहारी मंदिर के करेंगे दर्शन

संवाद सहयोगी, वृंदावन (मथुरा)। श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दो दिवसीय प्रवास पर मथुरा आगमन ने अधिकारियों का तनाव बढ़ा दिया है। प्रशासनिक एवं पुलिस मशीनरी बेहतर व्यवस्था में जुट गई है। किसी तरह की कमी न रह जाए, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीन सितंबर की दोपहर एक बजे पवन हंस हेलीपैड पर उतरेंगे। यहां से वे कार द्वारा पानीगांव संपर्क मार्ग पर स्थापित भक्तिमार्ग का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वह गीता शोध संस्थान पहुंचेंगे। गीता शोध संस्थान में दोपहर ढाई बजे ब्रज तीर्थ विकास परिषद की समीक्षा बैठक लेंगे।

विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे सीएम योगी दोपहर साढ़े तीन बजे श्रीहरिदास प्रेक्षागृह समेत विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। शाम पांच बजे वह ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर दर्शन के लिए रवाना होंगे। सीएम के आगमन को लेकर गीता शोध संस्थान व श्रीहरिदास प्रेक्षागृह को सजाया जा रहा है। प्रेक्षागृह में मुख्यमंत्री का संबोधन होगा। इसमें एक हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है।