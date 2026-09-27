यूपी में बारिश से फसल हुई खराब: 72 घंंटे में दें सूचना, नोट करें टोल फ्री नंबर

जागरण संवाददाता, एटा। जिले में लगातार हो रही वर्षा के बीच फसलों को हुए नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर दे सकते हैं। उप कृषि निदेशक ने धान, मक्का और बाजरा की अधिसूचित फसलों का बीमा कराने वाले ऋणी और गैर-ऋणी किसानों से समय रहते क्षति की जानकारी दर्ज कराने को कहा है। निर्धारित अवधि में सूचना मिलने पर बीमा कंपनी की ओर से फसल क्षति का आकलन कराया जाएगा।

जिन किसानों ने यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से फसल बीमा कराया है और वर्षा के कारण उनकी फसल को नुकसान हुआ है, वे कंपनी के टोल फ्री नंबर 14447 पर 72 घंटे के भीतर सूचना दें।

सूचना देते समय किसान को बीमा और फसल से संबंधित आवश्यक विवरण उपलब्ध कराना होगा। वर्षा के कारण खेतों में पानी भरने, फसल गिरने अथवा अन्य वजह से नुकसान हुआ है तो किसान निर्धारित समय के अंदर इसकी जानकारी बीमा कंपनी को दें।