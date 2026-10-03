एटा के किसानों के लिए खुशखबरी: 15 अक्टूबर से धान खरीद शुरू, 2441 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा भाव
एटा में 15 अक्टूबर से धान खरीद शुरू होगी, जहां किसानों को 2441 रुपये प्रति क्विंटल का बढ़ा हुआ समर्थन ...और पढ़ें
HighLights
एटा में 15 अक्टूबर से धान खरीद होगी शुरू।
किसानों को 2441 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा भाव।
जिले में कुल 24 खरीद केंद्र बनाए गए हैं।
जागरण संवाददाता, एटा। किसानों से जिले में 15 अक्टूबर से धान खरीद शुरू होगी। उससे पहले वारदाना आदि संसाधन जुटाए जा रहे हैं। किसानों से अनाज खरीद के लिए 24 जगहों पर केंद्र बनाए गए हैं। जहां पर किसानों से 2441 रुपये प्रति कुंतल धान की खरीद की जाएगी। इस बार समर्थन मूल्य में बढोत्तरी की गई है। इससे किसानों को पिछले साल की तुलना में अधिक लाभ हो सकेगा।
मंडी में धान की आवक लगातार बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए सरकार ने क्रय केंद्र निर्धारित करने के लिए जिम्मेदारों को आदेश दिया है। उसी आदेश को लेकर जिले में 24 जगहाें पर धान खरीद केंद्र बनाए गए हैं। जहां पर 15 अक्टूबर से धान खरीद की जानी है।
मंडी में भी बनाए गए हैं क्रय केंद्र, जुटाए जा रहे संसाधन
इस बार किसानों से 2441 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से धान खरीद होगी। जबकि पिछले साल 2370 रुपये प्रति कुंतल धान खरीद हुई थी। जिसके चलते इस बार किसानों ने 71 रुपये प्रति कुंतल विगत वर्ष की तुलना में अधिक मिलेगें। केंद्र संचालन शुरू होने से पहले वारदाना सहित अन्य संसाधन जुटाए जा रहे हैं।
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जिला विपणन अधिकारी सुभाष चंद्र ने बताया कि मंडी समिति के साथ ही जैथरा, अलीगंज, जलेसर आदि जगहों पर केंद्र बनाए गए हैं। जिससे किसान अपनी सुविधा के हिसाब से केंद्रों पर अनाज की बिक्री कर सकें।
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