एटा किसान हत्याकांड: 15 साल बाद मिला न्याय, मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, एटा। वर्ष 2011 में थाना अवागढ़ क्षेत्र के गांव गदेसरा में की गई किसान की हत्या के एक दोषी को आजीवन कारावास और तीन को पांच-पांच वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। हत्या के दोषी पर 15 हजार रुपये और साधारण कारावास वालों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामले की सुनवाई न्यायालय एससीएसटी कोर्ट में हुई।

तीन दोषियों को पांच-पांच वर्ष की सजा गदेसरा निवासी अनोखलाल ने 10 जनवरी 2011 को पुलिस को तहरीर दी कि उनके भाई सूरजपाल अपने परिवार के लोगों के साथ खेत पर गए थे, जहां पशुओं को चारा-पानी दे रहे थे, तभी लाइसेंसी राइफल लेकर गिरीश चंद्र पुत्र जसराम व उसका भाई बलवीर और मनोज तथा बलवीर का पुत्र जितेंद्र पहुंचे और उन्होंने विवाद करना शुरू कर दिया, जातिसूचक शब्द भी कहे। दोषी मारपीट करने लगे। इस दौरान गिरीश ने राइफल से फायर कर दिया। गोली सूरजपाल के लगी। तत्काल सूरजपाल को अस्पताल ले जाया गया, जिसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।