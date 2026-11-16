एटा में बसपा नेता बच्चू सिंह की संदिग्ध मौत, बेटी ने लगाया हत्या का आरोप

जागरण संवाददाता, एटा। शहर के मोहल्ला सिद्धार्थ नगर भगीपुर निवासी बसपा के पूर्व मंडल प्रभारी 55 वर्षीय बच्चू सिंह की शुक्रवार देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनकी मौत को लेकर बेटी वैष्णवी उर्फ माही ने जहर देकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है।

मौत की सूचना मिलने पर पहुंची बेटी वैष्णवी उर्फ माही ने पिता की मौत पर संदेह जताते हुए हत्या का आरोप लगाया। उसने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह जनपद फर्रुखाबाद के कायमगंज में अपनी नानी के पास रहती है।

करीब दो साल पहले उसकी मां का निधन हो चुका है। माता-पिता के बीच विवाद होने के कारण मां उसे लेकर मायके चली गई थीं। उस समय वह महज डेढ़ माह की थी। पांच महीने से फोन पर हो रही थी पिता-पुत्री की बातचीत वैष्णवी ने बताया कि कुछ माह पहले उसे अपने पिता के बारे में जानकारी मिली थी। इसके बाद से वह उनसे फोन पर बातचीत करने लगी थी। पिछले करीब पांच महीने से दोनों के बीच लगातार संपर्क था। 12 नवंबर को भी उसकी पिता से फोन पर बात हुई थी। इस दौरान पिता ने उसे अपने पास बुलाने की बात कही थी।