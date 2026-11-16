Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

एटा में बसपा नेता बच्चू सिंह की संदिग्ध मौत, बेटी ने लगाया हत्या का आरोप

By Yogesh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
Published: Mon, 16 Nov 2026 12:53 PM (IST)

एटा के सिद्धार्थ नगर में बसपा के पूर्व मंडल प्रभारी बच्चू सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनकी ...और पढ़ें

पोस्टमार्टम पर पहुंचकर बेटी वैष्णवी से बात करते बसपाई। इंसेट में मृतक का फाइल फोटो। जागरण

पोस्टमार्टम पर पहुंचकर बेटी वैष्णवी से बात करते बसपाई। इंसेट में मृतक का फाइल फोटो। जागरण

HighLights

  1. बसपा के पूर्व मंडल प्रभारी बच्चू सिंह की संदिग्ध मौत

  2. बेटी वैष्णवी ने पिता को जहर देकर हत्या का आरोप लगाया

  3. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच जारी

जागरण संवाददाता, एटा। शहर के मोहल्ला सिद्धार्थ नगर भगीपुर निवासी बसपा के पूर्व मंडल प्रभारी 55 वर्षीय बच्चू सिंह की शुक्रवार देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनकी मौत को लेकर बेटी वैष्णवी उर्फ माही ने जहर देकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है।
मौत की सूचना मिलने पर पहुंची बेटी वैष्णवी उर्फ माही ने पिता की मौत पर संदेह जताते हुए हत्या का आरोप लगाया। उसने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह जनपद फर्रुखाबाद के कायमगंज में अपनी नानी के पास रहती है।

करीब दो साल पहले उसकी मां का निधन हो चुका है। माता-पिता के बीच विवाद होने के कारण मां उसे लेकर मायके चली गई थीं। उस समय वह महज डेढ़ माह की थी।

पांच महीने से फोन पर हो रही थी पिता-पुत्री की बातचीत

वैष्णवी ने बताया कि कुछ माह पहले उसे अपने पिता के बारे में जानकारी मिली थी। इसके बाद से वह उनसे फोन पर बातचीत करने लगी थी। पिछले करीब पांच महीने से दोनों के बीच लगातार संपर्क था। 12 नवंबर को भी उसकी पिता से फोन पर बात हुई थी। इस दौरान पिता ने उसे अपने पास बुलाने की बात कही थी।

बेटी की शिकायत पर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव

बेटी का आरोप है कि वह पिता की इकलौती संतान है और उनसे बातचीत होने के चलते किसी ने इस घटना को अंजाम दिया है। उसने पिता को जहर देकर मारने की आशंका जताते हुए पुलिस से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का सही कारण स्पष्ट हो सकेगा। पुलिस बेटी की शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।

यह भी पढ़ें- यूपी में स्वदेशी गायों से बढ़ेगा दूध, नंद बाबा मिशन से पशुपालकों की आय डबल तो गांव में मिलेगा रोजगार

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।