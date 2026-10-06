एटा को जाम से मिलेगी मुक्ति, 8 KM लंबे बाईपास निर्माण को शासन की हरी झंडी का इंतजार

जागरण संवाददाता, एटा: शहर में बढ़ते यातायात दबाव और आए दिन लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए बाईपास निर्माण की योजना तैयार की गई। परियोजना के पहले चरण में छछैना से शिकोहाबाद रोड तक करीब आठ किलोमीटर लंबा बाईपास बनाया जाएगा। इसके निर्माण के लिए तैयार की गई पत्रावली शासन में लंबित है। विभागीय अधिकारियों को जल्द ही शासन से मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

शहर में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बाहरी क्षेत्रों से आने वाले भारी और अन्य वाहनों को शहर के अंदर से होकर गुजरना पड़ता है। इससे प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ जाता है। बाजार और आबादी वाले क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही अधिक होने के कारण कई बार जाम की स्थिति बन जाती है। बाईपास बनने के बाद ऐसे वाहनों को शहर के अंदर प्रवेश करने की जरूरत नहीं होगी।

आठ किलोमीटर हिस्से के निर्माण को शासन की मंजूरी का इंतजार पहले चरण में छछैना से शिकोहाबाद रोड तक आठ किलोमीटर हिस्से का निर्माण प्रस्तावित है। इस मार्ग के तैयार होने से शिकोहाबाद रोड की ओर जाने वाले वाहनों को शहर के भीतर से होकर गुजरने के बजाय सीधे बाईपास के रास्ते निकाला जा सकेगा। इससे शहर के प्रमुख मार्गों पर वाहनों का दबाव कम होने की उम्मीद है।