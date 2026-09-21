एटा-आगरा हाईवे का चौड़ीकरण: नवंबर तक नूंहखास तक खुलेगा मार्ग, राहगीरों को आवागमन में मिलेगी राहत
एटा जिला मुख्यालय से निधौली कलां होते हुए आगरा जाने वाले हाईवे का चौड़ीकरण कार्य तेजी से चल रहा है। ...और पढ़ें
HighLights
एटा-आगरा हाईवे का चौड़ीकरण कार्य अंतिम चरण में।
नवंबर तक नूंहखास तक मार्ग आवागमन के लिए खुलेगा।
राहगीरों व स्थानीय लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी।
जागरण संवाददाता, एटा। जिला मुख्यालय से निधौली कलां होते हुए आगरा जाने वाले हाईवे के चौड़ीकरण का काम तेजी से चल रहा है। हाईवे के पहले चरण का कार्य नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद नूंहखास तक मार्ग को आवागमन के लिए चालू कर दिया जाएगा। इससे इस मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों के साथ ही आसपास के गांवों के लोगों को भी आवागमन में राहत मिलने की उम्मीद है।
कार्य की गति बढ़ाई गई
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से हाईवे को 10 मीटर चौड़ा किया जा रहा है। वर्तमान में सड़क के चौड़ीकरण के साथ ही अन्य जरूरी निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए निर्माण एजेंसी को तेजी से काम कराने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश के कारण कुछ स्थानों पर काम प्रभावित हुआ, लेकिन अब कार्य की गति बढ़ाई गई है।
जिला मुख्यालय से आगरा की ओर जाने वाले लोगों के लिए यह मार्ग काफी महत्वपूर्ण है। निधौली कलां क्षेत्र के साथ ही आसपास के कई गांवों के लोग रोजाना इसी मार्ग से आवागमन करते हैं। मौजूदा सड़क की चौड़ाई कम होने और वाहनों का दबाव अधिक होने से कई स्थानों पर जाम और दुर्घटना का खतरा बना रहता है।
आवागमन में सुगमता आने की उम्मीद
हाईवे के चौड़ीकरण से वाहनों के आवागमन में सुगमता आने की उम्मीद है। पहले चरण में नूंहखास तक मार्ग को तैयार कर चालू करने की योजना है। इसके बाद शेष हिस्से में भी काम आगे बढ़ाया जाएगा। विभाग की निगरानी में निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की जा रही है, ताकि तय समयसीमा में पहला चरण पूरा हो सके।
हाईवे के चौड़ीकरण का कार्य तेजी से कराया जा रहा है। पहले चरण को नवंबर तक पूरा कर नूंहखास तक मार्ग चालू करने का लक्ष्य है। इससे राहगीरों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।
-आशीष श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता, एनएचएआई
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