एटा-आगरा हाईवे का चौड़ीकरण: नवंबर तक नूंहखास तक खुलेगा मार्ग, राहगीरों को आवागमन में मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, एटा। जिला मुख्यालय से निधौली कलां होते हुए आगरा जाने वाले हाईवे के चौड़ीकरण का काम तेजी से चल रहा है। हाईवे के पहले चरण का कार्य नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद नूंहखास तक मार्ग को आवागमन के लिए चालू कर दिया जाएगा। इससे इस मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों के साथ ही आसपास के गांवों के लोगों को भी आवागमन में राहत मिलने की उम्मीद है।

कार्य की गति बढ़ाई गई राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से हाईवे को 10 मीटर चौड़ा किया जा रहा है। वर्तमान में सड़क के चौड़ीकरण के साथ ही अन्य जरूरी निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए निर्माण एजेंसी को तेजी से काम कराने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश के कारण कुछ स्थानों पर काम प्रभावित हुआ, लेकिन अब कार्य की गति बढ़ाई गई है।

जिला मुख्यालय से आगरा की ओर जाने वाले लोगों के लिए यह मार्ग काफी महत्वपूर्ण है। निधौली कलां क्षेत्र के साथ ही आसपास के कई गांवों के लोग रोजाना इसी मार्ग से आवागमन करते हैं। मौजूदा सड़क की चौड़ाई कम होने और वाहनों का दबाव अधिक होने से कई स्थानों पर जाम और दुर्घटना का खतरा बना रहता है।