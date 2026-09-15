एटा: 18 करोड़ से साढ़े पांच मीटर होगा चौड़ा, मारहरा-पीएसी मार्ग का चौड़ीकरण काम शुरू

जागरण संवाददाता, एटा। मारहरा से पीएसी छावनी होते हुए कासगंज रोड को जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग के चौड़ीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। करीब 18 किलोमीटर लंबे इस मार्ग को अब साढ़े पांच मीटर चौड़ा किया जाएगा। वर्तमान में सड़क की चौड़ाई करीब पौने चार मीटर है। कम चौड़ाई के कारण इस मार्ग पर वाहनों को निकलने में परेशानी होती है और यातायात की रफ्तार भी प्रभावित रहती है।

मार्ग के चौड़ीकरण को शासन से मंजूरी मिलने के बाद लोक निर्माण विभाग ने निर्माण की ओर से प्रक्रिया शुरू कर दी है। करीब 18 करोड़ रुपये की लागत से सड़क का चौड़ीकरण और निर्माण कार्य कराया जाएगा। सड़क की चौड़ाई बढ़ने के बाद दोपहिया और चार पहिया वाहनों के साथ बड़े वाहनों के आवागमन में भी सुविधा होगी।

18 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण का काम शुरू, आवागमन सुगम होने की उम्मीद मारहरा क्षेत्र से कासगंज रोड की ओर जाने वाले लोगों के लिए यह मार्ग महत्वपूर्ण है। मार्ग पीएसी छावनी से होकर गुजरता है, जिससे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के साथ ही अन्य राहगीरों का भी आवागमन रहता है। वर्तमान में सड़क संकरी होने के कारण सामने से वाहनों के आने पर निकलने में परेशानी होती है।