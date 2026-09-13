गोंडा और बहराइच में 13.58 करोड़ की लागत से बनेंगे पांच पुल, 100Cr से मार्ग चौड़ीकरण की भी प्रस्ताव

संवाद सूत्र, गोंडा। गोंडा व बहराइच में 13 करोड़ 58 लाख की लागत से पांच पुल स्वीकृत हुए हैं। इनमें नौ करोड़ 47 लाख रुपये से चार पुल गोंडा व चार करोड़ 10 लाख से एक पुल बहराइच में बनाया जाएगा। इनका निर्माण शुरू कराने को शासन ने दो करोड़ 71 लाख रुपये आवंटित भी कर दिए हैं।

उधर बहराइच में गोंडा मार्ग के चल रहे चौड़ीकरण कार्य को पूरा करने के लिए पांच करोड़ रुपये दिए गए हैंं जबकि गोंडा में इस मार्ग को चौड़ा बनाने के लिए करीब 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है,जिसे अब तक स्वीकृति नहीं मिल पाई है।

गोंडा में साेनौली मोहम्मदपुर के रघुवैश्यपुरवा स्थित नाले पर करीब चार करोड़ 95 लाख रुपये से पुल बनाया जाएगा। इसके लिए 99 लाख रुपये मिले हैं। प्राथमिक विद्यालय नकदही के सामने चंदहा नाले पर दो करोड़ 83 लाख रुपये से लघु सेतु बनेगा, जिसके लिए शासन ने 56 लाख रुपये शासन ने अवमुक्त कर दिए हैं।

हरिवशंपुर-बल्ली के मध्य स्थानीय नाले पर 71 लाख से लघु सेतु बनाया जाएगा,जिसके लिए 14 लाख रुपये मिले हैं। जैतपुर संपर्क मार्ग पर क्षतिग्रस्त डिप के स्थान पर 97 लाख से पुल बनाया जाएगा, जिसके लिए 19 लाख रुपये मिले हैं। लोक निर्माण विभाग ने गोंडा-बहराइच स्टेट हाईवे के चौड़ीकरण का भी प्रस्ताव शासन को भेजा है।

गोंडा में लोक निर्माण विभाग खंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता पीके त्रिपाठी के मुताबिक 100 करोड़ की लागत वाले प्रस्ताव में 18 किलोमीटर लंबी सड़क की चौड़ाई सात मीटर से बढा़कर दस मीटर किया जाएगा। इससे गोंडा के मिश्रौलिया ओवरब्रिज से आर्यनगर के आगे बहराइच बार्डर तक मार्ग चौड़ा हो जाएगा।