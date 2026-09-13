अयोध्या-झांसी सहित आठ जिलों में खुलेगा मंडलीय कैंसर उपचार सेंटर, पीपीपी मॉडल पर होगा संचालित

प्रमोद दुबे, अयोध्या। कैंसर रोगियों को अब रामनगरी में राहत मिलने की उम्मीद है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही इस बीमारी की संपूर्ण चिकित्सा राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध हो सकेगी। इसके लिए शासन स्तर पर मंथन चल रहा है।

अयोध्या सहित अन्य चुनिंदा जिलों में कैंसर केयर यूनिट का संचालन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) माडल पर किया जाएगा। इसके लिए सरकार की संस्था सिफ्सा के अधिशासी निदेशक और शासन के अधिकारियों के साथ बैठक भी हो चुकी। इसमें अयोध्या, सहारनपुर, बांदा, झांसी, कन्नौज, शाहजहांपुर, आजमगढ़ और चंदौली का नाम इस यूनिट की स्थापना के लिए तय किया गया है।

इसको लेकर अधिशासी निदेशक सिफ्सा की अध्यक्षता में बैठक की गई थी, जिसमें महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डा. अलका शर्मा, महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा, निदेशक कल्याण सिंह कैंसर संस्थान सहित सात सदस्यीय टीम ने प्रस्ताव पर मुहर लगा भी दी है।

दरअसल कैंसर रोगियों की संख्या जिलों में भी बढ़ रही है, लेकिन कई जिलों में खोले गये मेडिकल कॉलेज में इसके उपचार की व्यवस्था सुलभ नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिए शासन ने पीपीपी मॉडल पर मंडलीय कैंसर उपचार केंद्र संचालित करने का फैसला लिया है। इसके लिए विभिन्न मंडलों के जिलों का चयन किया गया है। इसके लिए इच्छुक संस्थानों को आमंत्रित किया जाएगा।