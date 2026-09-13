Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

एक नहीं तीन-तीन सरकारी नौकरी हासिल कर चमकाया नाम, सिपाही-दारोगा के बाद लेखपाल बनीं अयोध्या की मौसम शुक्ला

By Prahlad Tiwari Edited By: Ashish Mishra
Published: Sun, 13 Sep 2026 07:02 PM (IST)

मौसम शुक्ला ने सिपाही और सब-इंस्पेक्टर के बाद अब लेखपाल भर्ती परीक्षा में भी सफलता प्राप्त कर अपने माता-पिता और क्षेत्र का नाम रोशन किया है।

मौसम शुक्ला को सिपाही और SI के बाद लेखपाल भर्ती परीक्षा में मिली सफलता।

मौसम शुक्ला को सिपाही और SI के बाद लेखपाल भर्ती परीक्षा में मिली सफलता।

HighLights

  1. मौसम शुक्ला ने लगातार तीन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाई।

  2. सिपाही, सब-इंस्पेक्टर के बाद अब लेखपाल भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण की।

  3. उनकी सफलता ग्रामीण युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा बनी है।

संवाद सूत्र, बाबा बाजार। ग्रामीण परिवेश में पली-बढ़ी शुक्ल पुरवा निवासी मौसम शुक्ला ने लगातार तीन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर माता-पिता के साथ ही क्षेत्र का मान बढ़ाया है। आदर्श नगर पंचायत मां कामाख्या धाम के शुकुल पुरवा गांव की मेधावी बेटी मौसम शुक्ला ने अपनी मेहनत व लगन के बल पर एक बार फिर क्षेत्र का नाम रोशन किया है।

इससे पहले सिपाही फिर सब-इंस्पेक्टर पद पर चयनित होने के बाद उन्होंने इस बार लेखपाल भर्ती परीक्षा में भी सफलता का परचम लहराया है। मौसम शुक्ला शुकुल पुरवा निवासी राजेंद्र कुमार शुक्ला की सुपुत्री हैं। प्रारंभिक शिक्षा गांव में प्राप्त करने वाली इस बेटी ने लगातार तीन महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता अर्जित की है।

उनकी यह उपलब्धि ग्रामीण क्षेत्र के उन युवाओं के लिए प्रेरणा बनी है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर मेहनत कर रहे हैं।

मौसम शुक्ला ने अपनी सफलता से यह संदेश दिया है कि प्रतिभा, मेहनत और दृढ़ इच्छाशक्ति के सामने ग्रामीण परिवेश कोई बाधा नहीं है। उनकी इस उपलब्धि पर नगर पंचायत अध्यक्ष शीतला प्रसाद शुक्ला, विजय सिंह, पूर्व प्रधान दिनेश पांडेय व प्रमोद सिंह ने बधाई दी है।

यह भी पढ़ें- मैनपुरी में फर्जी ट्रेनिंग; कपूरथला में फर्जी ड्यूटी, 19,900 रुपये का वेतन भी फर्जी... नौकरी के नाम पर यूं की ठगी