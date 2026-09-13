एक नहीं तीन-तीन सरकारी नौकरी हासिल कर चमकाया नाम, सिपाही-दारोगा के बाद लेखपाल बनीं अयोध्या की मौसम शुक्ला

संवाद सूत्र, बाबा बाजार। ग्रामीण परिवेश में पली-बढ़ी शुक्ल पुरवा निवासी मौसम शुक्ला ने लगातार तीन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर माता-पिता के साथ ही क्षेत्र का मान बढ़ाया है। आदर्श नगर पंचायत मां कामाख्या धाम के शुकुल पुरवा गांव की मेधावी बेटी मौसम शुक्ला ने अपनी मेहनत व लगन के बल पर एक बार फिर क्षेत्र का नाम रोशन किया है।

इससे पहले सिपाही फिर सब-इंस्पेक्टर पद पर चयनित होने के बाद उन्होंने इस बार लेखपाल भर्ती परीक्षा में भी सफलता का परचम लहराया है। मौसम शुक्ला शुकुल पुरवा निवासी राजेंद्र कुमार शुक्ला की सुपुत्री हैं। प्रारंभिक शिक्षा गांव में प्राप्त करने वाली इस बेटी ने लगातार तीन महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता अर्जित की है।