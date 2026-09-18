देवर-भाभी की लव स्टोरी खत्म: सुहाग का सामान पुल पर छोड़कर लगाई थी नहर में छलांग, घर बोला था 'अब नहीं जिएंगे'

जागरण संवाददाता, एटा : Etah News: हजार नहर में कासगंज के प्रेमी जोड़े देवर-भाभी के शव नहर में उतराते मिले। दोनों के बीच राहगीरों ने दोनों के शवाें को देखा और पुलिस को सूचना दी। सात सितंबर को पानीपत से देवर अपनी भाभी को भाई को बिना बताए ले आ था। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूचना मिलने पर स्वजन भी मौके पर पहुंच गए। उनमें कोहराम मच गया।

कासगंज शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव मनौटा के रहने वाले 29 वर्षीय कृष्णकांत पुत्र गिरीश चंद्र और उसकी 24 वर्षीय भाभी प्रियंका पत्नी पंकज ने आठ सितंबर को सुबह चार बजे नदरई पुल के पास हजारा नहर में छलांग लगा दी थी। दाेनों ने अपना सामान नहर किनारे छोड़ दिया था। सुबह छह बजे जब कुछ राहगीर उधर से गुजरे तो उन्होंने सामान देखकर अंदाजा लगाया कि कोई नहर में डूबा है।

नहर किनारे प्रियंका का पर्स मिला था। पर्स में पांच हजार रुपये और श्रृंगार का सामान भी मिला था। इसके अलावा कृष्णकांत का पर्स भी मिला। जिससे पुलिस ने अंदाजा लगाया कि महिला और पुरुष ने नहर में छलांग लगाई है।

दोनों ने एक साथ लगाई थी नहर में छलांग घटना वाले दिन चूकि दोनों गायब थे, इसलिए परिवार के लोग भी पहुंच गए थे और उन्होंने सामान देखकर पुष्टि की थी कि नहर में देवर-भाभी कृष्णकांत और प्रियंका डूबे हैं। तभी से गोताखोर तलाश में जुटे थे, लेकिन कहीं भी सुराग नहीं लग रहा था। इसके बाद गुरुवार को दोनों के शव मिले हैं।

नहर में डूबने से पहले कृष्णकांत ने अपने भाई पंकज को फोन कर कहा था कि वह और प्रियंका अब नहीं जिएंगे। दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। नहर में डूबने के बाद पिता ने गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी।