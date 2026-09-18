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देवर-भाभी की लव स्टोरी खत्म: सुहाग का सामान पुल पर छोड़कर लगाई थी नहर में छलांग, घर बोला था 'अब नहीं जिएंगे'

By Anil Kumar Gupta Edited By: Abhishek Saxena
Published: Fri, 18 Sep 2026 10:59 AM (IST)

एटा की हजारा नहर में कासगंज के देवर-भाभी प्रेमी जोड़े के शव मिले हैं। दोनों ने प्रेम प्रसंग के चलते कासगंज में नहर में कूदकर आत्महत्या की थी।

Etah News: देवर और भाभी के फाइल फोटो।

Etah News: देवर और भाभी के फाइल फोटो।

HighLights

  1. एटा की हजारा नहर में मिले देवर-भाभी के शव।

  2. कासगंज के प्रेमी जोड़े ने प्रेम प्रसंग में दी जान।

  3. सात सितंबर को घर से निकले, आठ को नहर में कूदे।

जागरण संवाददाता, एटा : Etah News: हजार नहर में कासगंज के प्रेमी जोड़े देवर-भाभी के शव नहर में उतराते मिले। दोनों के बीच राहगीरों ने दोनों के शवाें को देखा और पुलिस को सूचना दी। सात सितंबर को पानीपत से देवर अपनी भाभी को भाई को बिना बताए ले आ था। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूचना मिलने पर स्वजन भी मौके पर पहुंच गए। उनमें कोहराम मच गया।
कासगंज शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव मनौटा के रहने वाले 29 वर्षीय कृष्णकांत पुत्र गिरीश चंद्र और उसकी 24 वर्षीय भाभी प्रियंका पत्नी पंकज ने आठ सितंबर को सुबह चार बजे नदरई पुल के पास हजारा नहर में छलांग लगा दी थी। दाेनों ने अपना सामान नहर किनारे छोड़ दिया था। सुबह छह बजे जब कुछ राहगीर उधर से गुजरे तो उन्होंने सामान देखकर अंदाजा लगाया कि कोई नहर में डूबा है।

नहर किनारे प्रियंका का पर्स मिला था। पर्स में पांच हजार रुपये और श्रृंगार का सामान भी मिला था। इसके अलावा कृष्णकांत का पर्स भी मिला। जिससे पुलिस ने अंदाजा लगाया कि महिला और पुरुष ने नहर में छलांग लगाई है।

दोनों ने एक साथ लगाई थी नहर में छलांग

घटना वाले दिन चूकि दोनों गायब थे, इसलिए परिवार के लोग भी पहुंच गए थे और उन्होंने सामान देखकर पुष्टि की थी कि नहर में देवर-भाभी कृष्णकांत और प्रियंका डूबे हैं। तभी से गोताखोर तलाश में जुटे थे, लेकिन कहीं भी सुराग नहीं लग रहा था। इसके बाद गुरुवार को दोनों के शव मिले हैं। 

नहर में डूबने से पहले कृष्णकांत ने अपने भाई पंकज को फोन कर कहा था कि वह और प्रियंका अब नहीं जिएंगे। दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। नहर में डूबने के बाद पिता ने गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी।

kasganj bodies small image

शव देखने के लिए पहुंचे लोग।

शव देखते ही मौके पर जुटी भीड़, स्वजन भी पहुंचे

उधर नहर में शव मिलने के बार घटनास्थल पर भीड़ एकत्रित हो गई। और प्रेम प्रसंग को लेकर चर्चाएं होने लगी। स्वजन भी पहुंच गए। पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव स्वजन के सिपुर्द कर दिए। घटना को लेकर बताया गया है कि सात सितंबर को प्रियंका अपनी बेटी को पानीपत स्थित घर पर अकेला छोड़कर अपने देवर कृष्णकांत के साथ चली आई थी। इसके बाद वे दिल्ली होते हुए कासगंज पहुंचे और फिर नहर पर पहुंच गए। दोनों के बीच चार वर्ष से प्रेम संबंध थे। उसके भाई पंकज को उनके प्रेम संबंधों के बारे में पता चल गया था।

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गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था कृष्णकांत

कृष्णकांत पंकज के यहां रहकर एक गारमेंट फैक्ट्री में नौकरी करता था। जब पत्नी से प्रेम संबंधों के बारे में पता चला तो उसे वापस घर भेज दिया था, एएसपी श्वेताभ पांडेय ने बताया कि कासगंज में देवर-भाभी नहर में डूबे थे, जिनके शव मिले हैं। शव स्वजन के सिपुर्द किए गए हैं। कासगंज इंस्पेक्टर जगदीश सिंह का कहना है दोनों में प्रेम संबंध थे। इसलिए दोनों ने आत्महत्या की है।