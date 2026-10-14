एटा में डेंगू के बढ़ता प्रकोप: रसूलपुर गढ़ौली में अब तक 18 मौतें, सीएमओ ने की लोगों से अपील

जागरण संवाददाता, एटा। जिले में मच्छरजनित बीमारियों का प्रकोप जारी है। पिछले 24 घंटे में डेंगू से पीड़ित आठ मरीज अस्पताल में भर्ती कराए गए। इनमें दो को संचारी रोग वार्ड में भर्ती किया गया, जबकि हालत गंभीर होने पर छह मरीजों को मेडिकल कालेज की इमरजेंसी में लाया गया।

बाद में स्वजन बेहतर उपचार के लिए उन्हें निजी अस्पताल ले गए। मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते सरकारी और निजी अस्पतालों में उपचार कराने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। जैथरा क्षेत्र के गांव कुवरपुर निवासी धर्मदास के 20 वर्षीय पुत्र मानपाल सिंह को डेंगू की पुष्टि के बाद सोमवार को संचारी रोग वार्ड में भर्ती कराया गया, उन्हें चार दिन से बुखार था। रिजोर क्षेत्र के गांव मिश्री निवासी 63 वर्षीय राज बहादुर सिंह को भी संचारी रोग वार्ड में भर्ती कराकर स्वजन इलाज करा रहे हैं।

जिले में अब तक डेंगू के दो दर्जन से अधिक मरीज सामने इमरजेंसी में गांव सोंगरा निवासी 35 वर्षीय नीतू पत्नी पदम सिंह, गांव मिर्जापुर निवासी 60 वर्षीय प्रेमवती पत्नी जयंती प्रसाद, सुनहरी नगर निवासी 70 वर्षीय रघुराज सिंह, गांव फफोतू निवासी 38 वर्षीय नीरज कुमार, कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव नगला फरीद निवासी 24 वर्षीय गौरी पत्नी सत्येंद्र और निधौली कलां निवासी 30 वर्षीय मनोज को भर्ती कराया गया। जिले में अब तक डेंगू के दो दर्जन से अधिक मरीज सामने आ चुके हैं।