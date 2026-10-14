इंतजार खत्म: मेघा किशोर की सुरीली आवाज पर झूमेगा अलीगढ़, डांडिया रास में म्यूजिक के साथ लजीज व्यंजन भी

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। नवरात्र के उल्लास में रंगने और डांडिया-गरबा की थाप पर झूमने का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। दैनिक जागरण के आयोजन ‘डांडिया रास-2026’ की शाम बुधवार को रामघाट रोड, क्वार्सी स्थित तरुण वैली बैंक्वेट हाल में सजेगी। पार्श्व गायिका मेघा किशोर की सुरीली आवाज और धमाकेदार संगीत के बीच डांडिया की खनक और गरबा की थाप पर शहर झूम उठेगा। उत्सवी माहौल का आनंद लेने के लिए युवाओं, महिलाओं और परिवारों में अति उत्साह है। कार्यक्रम की मुख्य सहयोगी एकत्व स्मार्ट सिटी है।

दैनिक जागरण के ‘डांडिया रास-2026’ में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका मेघा किशोर मचाएंगी धमाल आज शाम सात बजे से ‘बेबी मेरे बर्थ डे पर क्या दिलवाओगे’ गीत से पहचान बनाने वाली गायिका मेघा किशोर अपनी संगीतमय प्रस्तुतियों से समां बांधेंगी। उनके गीतों पर शहरवासी जमकर थिरकने को तैयार हैं। युवा और नवदंपती भी इस शाम को यादगार बनाने के लिए उत्साहित हैं। कई लोगों ने डांडिया और गरबा की तैयारी के लिए पहले से अभ्यास शुरू कर दिया था। पारंपरिक परिधानों में सजे प्रतिभागियों के साथ रंग-बिरंगी रोशनी और संगीत कार्यक्रम की रौनक बढ़ाएंगे। भीड़ को देखते हुए पास से ही प्रवेश मिल सकेगा, ऐसे में बुधवार को निर्धारित स्थलों पर पास लेने के लिए सुबह से ही युवाओं की कतार लगी रही।

नृत्य के साथ लजीज व्यंजनों का भी आनंद आयोजन में संगीत और नृत्य के साथ लजीज व्यंजनों का आनंद लेने का अवसर भी मिलेगा। परिवार और मित्र एक साथ उत्सव के माहौल में स्वादिष्ट पकवानों का लुत्फ उठा सकेंगे। डांडिया की खनक, गरबा की थाप और स्वाद का संगम शाम को और खास बनाएगा।