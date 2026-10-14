अलीगढ़: कक्षा 7 की छात्रा परी बनीं एक दिन की प्रधानाध्यापक, आत्मविश्वास से संभाली स्कूल की कमान

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। बेटियां अवसर मिलने पर अपनी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता से नई मिसाल कायम कर सकती हैं। इसका प्रेरक उदाहरण मंगलवार को पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय, एलमपुर में देखने को मिला। यहां मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा सात की छात्रा कुमारी परी को एक दिन का प्रधानाध्यापक बनाया गया। प्रधानाध्यापक की कुर्सी पर बैठकर परी ने विद्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए। उनके आत्मविश्वास और सक्रियता की शिक्षकों एवं अन्य लोगों ने सराहना की।

एक दिन के लिए विद्यालय की जिम्मेदारी मिलने पर परी काफी उत्साहित नजर आईं। गुणवत्तापरक पठन-पाठन, पर्यावरण संरक्षण से लेकर मिड डे मील वितरण तक की और बेहतर व्यवस्था के लिए निर्देश दिए।

शिक्षकों ने भी आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को सराहा छात्राओं से कक्ष में वार्ता कर सुझाव लिए। प्रधानाध्यापक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़ाने, नेतृत्व क्षमता विकसित करने और उन्हें अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना था।