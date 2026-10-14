महंगे सोने के दौर में 9 कैरेट ज्वेलरी बनी Gen-Z की पहली पसंद, कम बजट में शादी-उपहार के लिए बेस्ट

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। सोने की आसमान छूती कीमतों के बीच नौ कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी ग्राहकों के लिए किफायती विकल्प बनकर उभरी है। शहर के चुनिंदा शोरूम में उपलब्ध इन गहनों की कीमत 22 और 24 कैरेट की ज्वेलरी से कम है। इससे कम बजट में सोने के गहने खरीदने वालों, खासकर युवाओं को राहत मिल सकती है।

नौ कैरेट सोने में 37.5 प्रतिशत शुद्ध सोना और शेष 62.5 प्रतिशत अन्य धातुएं होती हैं। इसकी कठोरता के कारण इसे रोजाना पहनना उपयोगी हो सकता है। बीआइएस हालमार्किंग से ग्राहकों को सोने की शुद्धता पहचानने में मदद मिलती है। कम कीमत के चलते शादी-विवाह में उपहार के लिए भी यह विकल्प लोकप्रिय हो सकता है। हालांकि, सोने की मात्रा कम होने के कारण इसका पुनर्विक्रय मूल्य भी ध्यान में रखना जरूरी है।

37 प्रतिशत शुद्ध सोना, जेन जी में बढ़ रही पसंद देवी-देवताओं की आकृति वाले नौ कैरेट के स्वर्ण आभूषण सुरक्षा के लिहाज से बेहतर माने जा रहे हैं। लोग इन्हें उपहार में देना भी पसंद कर रहे हैं। 22 कैरेट की ज्वेलरी महंगी होने के बीच नवरात्र से शुरू हुए त्योहारी सीजन और रिंग सेरेमनी सहित वैवाहिक आयोजनों के लिए लोग खरीदारी कर रहे हैं।