स्वगणना 16 नवंबर से और डोर-टू-डोर गणना 1 दिसंबर से: एटा DM अरुन्मोली ने पारदर्शिता और सटीकता के दिए निर्देश

जागरण संवाददाता, एटा। जनगणना के द्वितीय चरण की तैयारियों, कार्मिकों की नियुक्ति, प्रशिक्षण एवं जनगणना कार्य के सफल संचालन के संबंध में प्रमुख जनगणना अधिकारी के साथ जिलाधिकारी ने बैठक की। डीएम ने कहा कि जनगणना का काम पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए। तैनाती स्थल कार्मिक पहुंचकर अपने काम को समय से निपटाए। एक दिसंबर से डोर टू डोर कर्मचारी पहुंचकर जनगणना करेंगे।

जिलाधिकारी एम. अरुन्मोली ने कहा कि जनगणना देश के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं विकास संबंधी योजनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने निर्देश दिए कि जनगणना कार्य में कोई भी क्षेत्र, परिवार अथवा मकान गणना से छूटने न पाए तथा संकलित किए जाने वाले आंकड़े पूरी तरह सटीक एवं विश्वसनीय हों।

स्वगणना 16 नंबर से निर्धारित की गई है जिलाधिकारी एम. अरुन्मोली ने कहा कि जनगणना कर्मियों के प्रशिक्षण के दौरान उन्हें प्रत्येक बिंदु की जानकारी एवं कार्यप्रणाली को समझाया जाए। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए। द्वितीय चरण की निर्धारित समय-सारिणी की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया गया कि स्वगणना की अवधि 16 से 30 नवंबर तक निर्धारित की गई है। इसके बाद एक दिसंबर से चार जनवरी 2027 तक रिवीजनल राउंड पांच से नौ जनवरी तक निर्धारित है।