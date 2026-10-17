अलीगंज रोड निर्माण को मिली 66.29 करोड़ की मंजूरी, 14.930 KM 10 मीटर चौड़ी बनेगी सड़क

जागरण संवाददाता, एटा। अलीगंज क्षेत्र के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार ने अलीगंज रोड के काली नदी से जैथरा की तरफ 14.930 किलोमीटर लंबे मार्ग के निर्माण और चौड़ीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 66.29 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मार्ग को सात से 10 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा। शासन से मंजूरी मिलने के बाद लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड के अधिकारी निर्माण कार्य शुरू कराने की तैयारियों में जुट गए हैं।

शुक्रवार को शासन से स्वीकृति मिलने के बाद विभागीय स्तर पर प्रक्रिया तेज कर दी गई है। अधिकारियों की ओर से निर्माण कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कराने की तैयारी की जा रही है।

काली नदी से जैथरा की तरफ तक 14.930 किमी मार्ग होगा 10 मीटर चौड़ा टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू होने का रास्ता साफ हो जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र के लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिलने की उम्मीद है। अलीगंज रोड क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है। इस मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग आवागमन करते हैं। मार्ग के चौड़ीकरण से वाहनों के आवागमन में सुविधा होगी और यातायात व्यवस्था बेहतर होने की संभावना है। इसके अलावा आसपास के गांवों के लोगों को भी आवागमन में सहूलियत मिलेगी।