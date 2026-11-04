दीवाली पर एटा में 1.74 लाख उज्ज्वला लाभार्थियों को तोहफा, योजना में मिलते हैं साल में दो बार मुफ्त गैस सिलिंडर

जागरण संवाददाता, एटा। दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री ने लखनऊ स्थित लोकभवन में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जनपद में भी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें मुख्यमंत्री के संबोधन का सजीव प्रसारण दिखाया गया। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक वितरित किए गए।

जिलाधिकारी एम अरुन्मोली ने दी शुभकामनाएं इस अवसर पर जिलाधिकारी एम अरुन्मोली ने उपस्थित लाभार्थी महिलाओं को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। उन्होंने योजना का लाभ मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए लाभार्थियों को इसका अधिकाधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया।