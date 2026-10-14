'बेटा लौट आ' ओमान में ड्रोन हमले के बाद देवरिया में पसरा सन्नाटा, इकलौते कमाने वाले की राह ताक रही मां

जागरण संवाददाता, बरहज, (देवरिया)। पिता की मौत के बाद जिस बेटे के कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी थी, उसी के लापता होने की खबर ने मां मंजू देवी को तोड़कर रख दिया है।

ओमान में तेल टैंकर पर हुए ड्रोन हमले के बाद से बड़कागांव निवासी वीर बहादुर यादव का पता नहीं चल रहा है। मां की निगाहें बेटे की राह ताक रही हैं। हर आहट पर उनके लौटने की उम्मीद जागती है, लेकिन बेटे की कोई खबर नहीं मिलने से उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है।