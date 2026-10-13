ओमान में तेल टैंकर पर ड्रोन हमले के बाद देवरिया का युवक लापता, परिवार ने केंद्र सरकार से मांगी मदद

जागरण संवाददाता, देवरिया। ओमान के सोहर बंदरगाह के पास 11 अक्टूबर को तेल टैंकर पर हुए ड्रोन हमले के बाद बरहज तहसील के बड़कागांव निवासी वीर बहादुर यादव (26) समेत दो भारतीय नाविक लापता हैं।

हमले के समय टैंकर पर 11 भारतीय नाविक सवार थे, जिनमें से नौ को सुरक्षित बचा लिया गया। वीर बहादुर के लापता होने की सूचना मिलते ही गांव में मातम पसर गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

बड़कागांव निवासी वीर बहादुर यादव, स्वर्गीय रामसमुझ यादव के पुत्र हैं। वह मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। परिजनों के मुताबिक, परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब होने के कारण वह करीब पांच माह पहले ही नौकरी करने विदेश गए थे।