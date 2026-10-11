देवरिया हवालात आत्महत्या मामले में मानवाधिकार आयोग ने DM को भेजा नोटिस, निष्पक्ष जांच की मांग

जागरण संवाददाता, देवरिया। खुखुंदू थाने की हवालात में गांजा तस्करी के आरोपित बृजपाल सिंह की आत्महत्या के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग ने जिलाधिकारी को नोटिस जारी किया है। आयोग ने पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट और शिकायतों का अवलोकन करने के बाद मामले की विस्तृत जांच कर चार दिसंबर तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामले में आगे की कार्रवाई के लिए सात दिसंबर को दोपहर 12:30 बजे की तिथि निर्धारित की गई है।

दिल्ली निवासी कृष्णा राजपूत और राजहंस बंसल ने आयोग में शिकायत कर मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिकायतकर्ताओं ने थाने में लगे सीसी कैमरों की फुटेज सुरक्षित रखने, घटनास्थल का फोरेंसिक परीक्षण कराने और घटना से जुड़े सभी साक्ष्यों को संरक्षित करने की मांग की है। शिकायत में कहा गया है कि पुलिस हिरासत में आत्महत्या का मामला गंभीर है और यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से भी जुड़ा है।



अमरोहा देहात कोतवाली क्षेत्र के फरीदपुर निवासी 38 वर्षीय बृजपाल पुत्र कैलाश सिंह को दो अक्टूबर को एसओजी और खुखुंदू पुलिस की संयुक्त टीम ने खुखुंदू-नूनखार मार्ग पर डीसीएम समेत गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार, वाहन में चावल की भूसी के बीच छिपाकर रखा करीब 1.40 क्विंटल गांजा बरामद हुआ था। एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उससे पूछताछ की जा रही थी।