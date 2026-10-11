देवरिया में अनियंत्रित स्कॉर्पियो दुकान में घुसी, महिला की दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, देवरिया। बरियारपुर थाना क्षेत्र के लाहिलपार में रविवार की भोर करीब तीन बजे अनियंत्रित स्कॉर्पियो एक दुकान में घुस गई। हादसे में दुकान मालिक बच्चन चौहान की 65 वर्षीय पत्नी चंद्रावती देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। स्वजन उन्हें तत्काल महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

घटना की सूचना पर पहुंची बरियारपुर पुलिस ने स्कॉर्पियो को कब्जे में लेकर दो लोगों को हिरासत में ले लिया, जबकि गाड़ी में सवार तीन अन्य लोग फरार हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।