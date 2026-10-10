देवरिया के राप्ती नदी में दिखा विशालकाय मगरमच्छ, नाव लेकर भागे मछुआरे

संवाद सूत्र, देवरिया। राप्ती नदी में शनिवार को केवटलिया गांव के समीप मगरमच्छ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। नदी किनारे मगरमच्छ को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों की हलचल देखकर मगरमच्छ नदी के दूसरे किनारे की ओर चला गया। इस दौरान नदी में मछली पकड़ रहे मछुआरे भी डर के कारण नाव लेकर वहां से हट गए।

शनिवार सुबह नदी किनारे पहुंचे ग्रामीणों ने पानी में बड़ा मगरमच्छ देखा तो शोर मचाया। इसकी जानकारी होते ही आसपास के लोग कौतूहलवश नदी तट पर जुटने लगे। लोगों की भीड़ देखकर मगरमच्छ पूर्वी किनारे से पश्चिमी किनारे की ओर चला गया। मगरमच्छ दिखाई देने के बाद नदी में मछली पकड़ने जाने वाले मछुआरों की चिंता बढ़ गई है।