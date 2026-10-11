देवरिया में प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत, स्वजनों ने किया हंगामा और लगाया जाम

जागरण संवाददाता, देवरिया। महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा दोनों की मौत हो गई। घटना रविवार देर रात करीब एक से दो बजे के बीच की बताई जा रही है। मौत की सूचना मिलने के बाद आक्रोशित स्वजन ने हंगामा करते हुए जाम लगा दिया। इससे अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई।

मृतका की पहचान कोतवाली क्षेत्र के मलकौली निवासी राहुल गुप्ता की पत्नी गुड़िया के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, सीएमएस सहित अस्पताल प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थिति को संभालने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया।