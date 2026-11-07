देवरिया में उग्रसेन सेतु की मरम्मत से जनजीवन प्रभावित, दो महीने और करना होगा इंतजार

अरविंद सिंह, कपरवार। उग्रसेन सिंह सेतु पर आवागमन बंद होने से लोगों की दुश्वारियां बढ़ती जा रही हैं। त्योहार के मौसम में बाजार तक पहुंचना भी लोगों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। कोई सिर पर सामान लादकर पैदल पुल पार कर रहा है तो किसी को दोपहिया वाहन लेकर दूसरी ओर पहुंचने के लिए दस रुपये किराया देना पड़ रहा है। सेतु के सभी छह डेक की मरम्मत की जाएगी। इसमें दो महीने का समय लग सकता है। इसके बाद ही चारपहिया और भारी वाहनों का आवागमन शुरू हो सकेगा।

सेतु की मरम्मत चरणबद्ध तरीके से कराई जा रही है। इसी क्रम में तीसरे डेक पर कंक्रीट की ढलाई पूरी कर ली गई है। बाकी पांच डेक की मरम्मत एक-एक कर की जाएगी। एक डेक पर कंक्रीट की ढलाई के बाद उसे मजबूती के लिए पकने का समय दिया जाएगा। करीब एक सप्ताह बाद अगले डेक की ढलाई शुरू होगी। इसी प्रक्रिया के तहत सभी छह डेक की मरम्मत पूरी की जाएगी। काम में तेजी लाने के लिए आइबीम, चैनल, प्लाई और छड़ समेत अन्य जरूरी निर्माण सामग्री मौके पर पहुंचा दी गई है।



पैदल पुल पार करने की मजबूरी, त्योहार पर कारोबार की चिंता

सेतु पर वाहनों का आवागमन बंद होने का असर अब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के साथ कारोबार पर भी दिखने लगा है। अधिकांश लोग पैदल ही पुल पार कर रहे हैं। कई लोग सिर पर भारी सामान लादकर किसी तरह दूसरी ओर पहुंच रहे हैं। महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। दोपहिया वाहन चालकों को भी पुल पार करने के लिए दस रुपये किराया चुकाना पड़ रहा है।

त्योहार के मौसम में कारोबारियों की चिंता भी बढ़ गई है। कपड़ा व्यवसायी दौलत साहनी ने बताया कि सेतु क्षतिग्रस्त होने से महिलाओं को बाजार आने-जाने में काफी परेशानी हो रही है। इसका सीधा असर कारोबार पर पड़ रहा है। राजेश मद्देशिया के मुताबिक धनतेरस और दीपावली पर मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है, लेकिन आवागमन बाधित होने से ग्राहक बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।