देवरिया में टहलने निकले मासूम का तालाब में मिला शव, दादा और भांजा की तलाश में जुटी NDRF

संवाद सूत्र, पिंडी, (देवरिया)। दादा के साथ शुक्रवार की सुबह घर से टहलने निकले मासूम का शव गांव के पास तालाब से बरामद किया गया है। दादा और भांजा की तलाश में एनडीआरएफ की टीम तालाश में खोजबीन कर रही है। तालाब किनारे चप्पल और खिलौने बरामद होने और मासूम शिवांश का शव बरामद होने के बाद उन दोनों के भी तालाब में डूबने की आशंका है।

यह घटना लार थाना क्षेत्र के नेमा गांव की है। मासूम शुक्रवार की सुबह अपने दादा और बुआ के बेटे के साथ घर से टहलने निकला था। देर शाम तक तीनों के वापस नहीं लौटने पर स्वजन उनकी तलाश में जुट गए। पूरी रात खोजबीन के बाद शनिवार की सुबह ताल किनारे बच्चों का खिलौना और चप्पल मिलने से अनहोनी की आशंका गहरा गई।

ग्रामीणों ने ताल में तलाश शुरू की तो शिवांश का शव दिखाई दिया। पुलिस ने मछुआरों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। वहीं, दादा और दूसरे बच्चे का अब तक पता नहीं चल सका है। जानकारी के अनुसार, नेमा गांव निवासी पीतांबर चौहान (60) शुक्रवार की सुबह करीब 6:30 बजे अपने छह वर्षीय पोते शिवांश और बेटी किरण के बेटे दिव्यांशु को लेकर टहलने निकले थे। देर शाम तक तीनों के घर नहीं लौटने पर परिवार के लोग परेशान हो गए। इसके बाद स्वजन और ग्रामीण पूरी रात उनकी तलाश करते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शनिवार की सुबह गांव के बाहर स्थित ताल के पास एक नाव में बच्चों का खिलौना दिखाई दिया।