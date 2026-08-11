देवरिया में स्कूली बस का टायर फटा: ई-रिक्शा से टकराई, चालक की मौत और 10 घायल

जागरण संवाददाता, देवरिया। स्कूली बस का अचानक टायर फटने से बड़ा हादसा हो गया। टायर फटने के बाद अनियंत्रित बस सामने जा रहे ई-रिक्शा से जा टकराई। हादसे में ई-रिक्शा चालक की मौत हो गई, जबकि बस और ई-रिक्शा में सवार स्कूली बच्चों व शिक्षकों समेत 10 लोग घायल हो गए।

दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गौरी बाजार पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल लोगों को महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर कर दिया गया। गौरी बाजार-हाटा मार्ग पर रामपुर चौराहे के पास हुआ हादसा गौरी बाजार-हाटा मार्ग पर एसबीटी स्कूल की बस स्कूली बच्चों और शिक्षकों को लेकर जा रही थी। रामपुर चौराहे के समीप पहुंचते ही बस का एक टायर अचानक फट गया। इससे चालक बस पर नियंत्रण खो बैठा और बस सामने चल रहे ई-रिक्शा में जा भिड़ी। ई-रिक्शा में भी स्कूली बच्चे सवार थे। टक्कर इतनी तेज थी कि ई-रिक्शा चालक अकबर उम्र 40 वर्ष पुत्र मुकादिर , निवासी बिशनपुर, गौरी बाजार गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।