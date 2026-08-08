टेलकम पाउडर से 'धीमा जहर': रसूख के दम पर चल रहा था गोरखधंधा, मैनपुरी-फिरोजाबाद में सप्लाई

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। कस्बा ज्योंती खुड़िया में अवैध आटा निर्माण की सच्चाई भले अचानक सामने आई हो, लेकिन इसका संचालन लंबे समय से हो रहा था। ग्रामीणों को भी जानकारी थी, लेकिन संचालक परिवार के रसूखदार होने के कारण लोग बोलने से कतराते थे। संचालक निर्माण इकाई में टेलकम पाउडर से तैयार आटे को जिले में खपाने की बजाय फिरोजाबाद में बिकवाते थे।

निर्माण इकाई के संचालक अजीत कुमार के पिता वर्ष 2001 से 2006 तक नगर पंचायत ज्योंती खुड़िया के चेयरमैन रहे थे। चर्चा है कि इससे पूर्व वे विकास भवन में काफी सक्रिय रहते थे। इसी का लाभ उन्हें लोगों से पहचान बनाने में मिला। कुछ माह पहले ही गांव के अंतिम छोर पर खेत में इन्होंने आटा चक्की और स्पेलर के नाम पर निर्माण कराया था।

पहले से छोटी आटा चक्की है बाद में मशीनें मंगाकर यहां स्थापित करा दीं। एफएसडीए अधिकारियों के अनुसार निर्माण इकाई से पास में ही इनकी पहले से छोटी आटा चक्की है। ऐसे में कोई संदेह भी नहीं करता था। अनाधिकृत इकाई से आटा तैयार कर उसकी सप्लाई फिरोजाबाद में शुरू करा दी। अक्सर वाहनों के आने-जाने से लोगों को संदेह तो होता था, लेकिन रसूखदार होने के कारण किसी ने शिकायत नहीं की।

इन जिलों में सप्लाई अब ग्रामीण भी इस बात को दबी जुबान बताते हैं कि टेलकम पाउडर से तैयार होने वाला आटा मैनपुरी के करहल और बरनाहल क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में बेचा जाता था। सर्वाधिक सप्लाई फिरोजाबाद में थी। खुद इकाई संचालक ने इस बात को स्वीकारा है, लेकिन कहां बेचता था, यह स्पष्ट नहीं किया। अब जांच टीम द्वारा फिरोजाबाद में बिक्री की जानकारी पुलिस को दी गई है। वर्तमान में भी एक राजनीतिक दल से भी परिवार के संबंध काफी घनिष्ठ बताए जा रहे हैं।

आटा में चमक लाने को मिलाते थे पाउडर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी एके पाठक ने बताया कि पूछताछ में निर्माण इकाई संचालक द्वारा 14 से 15 रुपये प्रति किलो की दर से आटा बेचने की बात स्वीकारी गई थी। बताया था कि हर बोरी में पहले आटा भरते थे और उसके बाद मशीन की मदद से टेलकम पाउडर को मिलाते थे। इससे घटिया किस्म का आटा भी चमकदार, सफेद और चिकना बन जाता था।