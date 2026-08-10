मैनपुरी में 5.37 करोड़ से बनेंगी पांच नई ग्रामीण सड़कें, सफर होगा आसान

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। ग्रामीण आवागमन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से भेजे गए लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड-तृतीय के प्रस्ताव को शासन ने स्वीकृति दे दी है। 5.37 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत से लगभग सात किमी लंबी अलग-अलग सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। वर्षा उपरांत कार्य का आरंभ कराया जाएगा। सभी सड़कों को नए सिरे से बनाया जाएगा।

शासन स्तर से ग्रामीण क्षेत्र की सभी सड़कों को बेहतर बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने अपने अधिकार क्षेत्र के मार्गों का सर्वे आरंभ करा दिया है। जिले में लोक निर्माण विभाग के तीन खंड संचालित हैं। निर्माण खंड-तृतीय के स्तर से पांच सड़कों का स्थलीय सत्यापन करने के बाद नव निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया था।

बारिश के बाद काम शुरू कराएगा विभाग तैयार प्रस्ताव को शासन ने अपनी स्वीकृति प्रदान करते हुए इनके लिए 5.37 करोड़ रुपये से ज्यादा की धनराशि स्वीकृत की है। इनके निर्माण से ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। विभाग वर्षा काल के बाद निर्माण कार्य को आरंभ कराने की तैयारी कर रहा है।