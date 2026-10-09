देवरिया के पथरदेवा EO पर हमला, अपहरण का प्रयास; अवैध असलहे दिखाकर धमकाने का आरोप

संवाद सूत्र, पथरदेवा, (देवरिया)। नगर पंचायत पथरदेवा के अधिशासी अधिकारी (ईओ) हिमांशु प्रताप सिंह के साथ मारपीट कर उन्हें जबरन ले जाने के प्रयास का मामला सामने आया है। आरोप है कि विरोध करने पर उनके साथ गाली-गलौज की गई और अवैध असलहे दिखाकर जान से मारने की धमकी दी गई। नगर पंचायत अध्यक्ष कमलेश सिंह ने तरकुलवा थाने में तहरीर देकर आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है।

तहरीर के अनुसार, आठ अक्टूबर की रात ईओ हिमांशु प्रताप सिंह किसी काम से बाहर गए थे। इस दौरान कुछ नए चेहरों के दिखाई देने की जानकारी मिलने पर वह नगर पंचायत अध्यक्ष के घर पहुंचे। अध्यक्ष ने उन्हें रात करीब 11 बजे पथरदेवा स्थित अपने घर आने के लिए कहा। आरोप है कि रात करीब 12 बजे जब अध्यक्ष अपने घर पहुंचे तो ईओ डरे और सहमे हुए थे। इसी दौरान विकास नाम का एक व्यक्ति उन्हें बार-बार फोन कर पथरदेवा चौराहे पर बुला रहा था।

तहरीर में बताया गया है कि इसके बाद अध्यक्ष ईओ को लेकर पथरदेवा चौराहे पर पहुंचे। वहां तीन चारपहिया वाहन खड़े थे, जिनमें से एक का नंबर लखनऊ का बताया गया है। आरोप है कि वाहनों से धीरज, करुणेश और विकास समेत 10 से 12 लोग उतरे और ईओ के साथ गाली-गलौज करते हुए उन्हें जबरन अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगे। इस दौरान ईओ चोटिल होकर बेहोश हो गए।