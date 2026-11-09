नूरीगंज-मिश्रौली दीक्षित के बीच छोटी गंडक पर बनेगा दीर्घ सेतु, देवरिया की 70 हजार आबादी का सफर होगा आसान

जागरण संवाददाता, देवरिया। भटनी उपनगर के जाम और लंबी दूरी के चक्कर से जल्द राहत मिलने की उम्मीद जगी है। छोटी गंडक नदी पर नूरीगंज के सामने दीर्घ सेतु निर्माण की परियोजना को शासन ने हरी झंडी दे दी है। सेतु, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए 28 करोड़ 43 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रथम चरण के लिए 9 करोड़ 95 लाख पांच हजार रुपये भी जारी कर दिए गए हैं। पुल बनने से नदी के दोनों किनारों की करीब 70 हजार आबादी को सीधा लाभ मिलेगा। प्रस्तावित सेतु की कुल लंबाई 134.08 मीटर खास बात यह होगी कि लोगों को रेलवे स्टेशन आने-जाने के लिए भटनी उपनगर के भीतर से गुजरने की मजबूरी नहीं रहेगी। यह मार्ग बाईपास के रूप में भी उपयोगी साबित होगा। प्रस्तावित सेतु की कुल लंबाई 134.08 मीटर होगी।

इसके दोनों तरफ 200-200 मीटर लंबे पहुंच मार्ग बनाए जाएंगे। इसके अलावा मिश्रौली दीक्षित की तरफ करीब 800 मीटर लंबा अतिरिक्त पहुंच मार्ग भी बनेगा। यह पुल एक तरफ नूरीगंज तो दूसरी तरफ मिश्रौली दीक्षित को जोड़ेगा। अभी नदी के दोनों किनारों के लोगों को एक-दूसरे क्षेत्र में आने-जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। पुल बनने के बाद यह दूरी कम होगी और आवागमन का एक नया विकल्प उपलब्ध होगा। रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों के साथ ही रोजाना कारोबार, शिक्षा और अन्य जरूरी कामों से आने-जाने वाले लोगों को भी सहूलियत मिलेगी।

भटनी उपनगर को परियोजना का सबसे बड़ा लाभ सेतु निगम के परियोजना प्रबंधक विजेंद्र सिंह ने बताया कि सेतु निर्माण की स्वीकृति मिलने से क्षेत्र के लोगों को आवागमन में बेहतर सुविधा मिलेगी। इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभ भटनी उपनगर को भीड़ और यातायात के दबाव से राहत मिलने के रूप में सामने आएगा। रेलवे स्टेशन जाने वाले लोगों को अब बाजार के व्यस्त रास्तों से होकर गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी।